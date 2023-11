20 Jahr Champions

Auswahl an Aktien die in letzten 20 Jahren überdurchschnittliche Renditen erzielt haben. Während man klassisch von etwa 10% beim S&P 500 als durchschnittliche Langzeitrendite ausgeht, erzielten die Aktien dieses Wikifolios bisher teilweise gemittelte Renditen in Bereichen von 20-40% p.a. (gemittelt über die letzten 20 Jahre). Allein die Vergangenheit ist natürlich kein sichrer Indikator dafür, das sich diese Outperformance in Zukunft genauso weiterentwickelt. Mit diesem Wikifolio möchte ich jedoch auch das Experiment starten, in weit das dennoch der Fall sein könnte.