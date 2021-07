Aktien Trendthemen

Handelsidee

In diesem Wikifolio soll eine aktive Diversifizierung nach den folgenden Themenbereichen angestrebt werden.

Es soll überwiegend in internationale Aktienwerte aktueller Trendthemen wie Renewable Energy, AI, Food, Recycling investiert werden.

Die Aktienwerte sollen mittel- bis langfristig gehalten werden.

Die Entscheidungsfindung soll aufgrund von Fundamental Kennzahlen wie (KGV, EKQ, KUV) erfolgen. Des weiteren soll eine aktive Verfolgung der Marktgeschehnisse via News die Entscheidungsfindung unterstützen. mehr anzeigen