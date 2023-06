Business Model Kings A

Die Idee eines perfekten Portfolios existiert schon seit langer Zeit, doch es gibt immer Vor- und Nachteile bei jeder Strategie, das wichtigste für mich ist die Balance und rationales Handeln. Bei diesem Portfolio konzentriere ich mich auf Aktien von 10 bis 30 Unternehmen. Sie zeichnen sich durch extrem gute aktuelle oder zukünftige Geschäftsmodelle aus. Dabei geht langfristig immer vor kurz- und mittelfristig. Es soll in etwa 70% langfristig gehalten werden, 10-20% kurzfristigere Swing-Trades und auch immer 10-15% Cash gehalten werden mit einem Long-only-Ansatz. Das Portfolio wird eine starke USA-Gewichtung haben. Meine Strategie beinhaltet drei Säulen: 1) Fundamentale Analyse (70% Entscheidung) Hier werden auf verschiedene Unternehmens- und Finanzdaten geschaut, wobei das Geschäftsmodell und die damit verbundenen Wachstumschancen eingeschätzt werden. Dabei wird ein Hauptfokus auf Zukunftstechnologien, wie Künstliche Intelligenz in verschiedensten Branchen, Batterien, E-Mobilität, Robotik, Erneuerbare Energien, Cloud, E-Commerce, Gen-Tech, VR/AR, Hard- und Software gesetzt. Unter anderem werden Produkt, Management-Team, Mitarbeiter, Gewinnmargen, Verschuldung, Cash-Flows aus den jeweiligen Geschäftsberichten, Earnings-Calls, News etc. bewertet. Auch ROCE, EK-Rentabilität, Ausschüttungsquote bei Dividenden, Forward P/E, PEG-Verhältnis etc. wird bewertet. 2) Technische Chartanalyse (10% Entscheidung) Hauptsächlich gilt es hierbei möglichst ideale Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten bei einem Trade zu finden. Dabei sind Support- und Resistenzlevel wichtig, Trendlinien, sowie RSI (Relative Strength Index), VWAP (Intraday) und Volumen. 3) Verhaltenspsychologie von Marktteilnehmern (20% Entscheidung) Irrationale Angst oder Gier und ineffiziente Informations-Einpreisung wird bewusst ausgenutzt. Anti-zyklisches Investieren wird ebenfalls ausgenutzt.