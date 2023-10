BuyLowSellHigh BLSH No Bllsht

Das Wikifolio ist grundsätzlich bullish ausgerichtet und der Name ist Programm: Buy low, sell high! (Straightes Investment - No bullshit! ;-)) Die Strategie beruht auf dem selbstentwickelten RSI333-Indikator, der wiederum auf dem Relative Strength Index (RSI) beruht. Der Markt wird dabei über einen Horizont der letzten Wochen beobachtet und in einem entsprechend Überverkauften Markt gekauft. Der Fonds befindet sich dann in seiner aktivierten Phase. Diese Einstiege finden sich mehrfach im Jahr. Die Haltedauer erstreckt sich i.d.R. über einen Zeitraum von ca. 3 Wochen bis ca. 3 Monaten. Zu diesem Zeitpunkt wird in der Regel in relativ überkaufter Markt erreicht und ein Stoploss in die aktivierten Posten eingezogen. Sollte sich der Markt anfangs entgegen der Erwartung entwickeln, kann zu zwei weiteren Zeitpunkten nachgekauft werden, um einen möglichst optionalen Cost-Average-Effekt zu erzielen. Es werden also insgesamt bis zu 3 Chargen investiert, die zusammen bis zu 50% des Gesamtportfolios ausmachen. Aufgrund der hohen Agilität des Indexes kommen dabei Call-Zertifikate auf den Nasdaq-100 zum Tragen. Zur Stabilität und um in Phasen des nicht-aktivierten Investments einen Teil der gängigen Marktperformance abzubilden, werden zwischen 25% und 33% in marktbreite Indexfonds aus dem Bereich der Benchmarks investiert. Als Benchmark können große Indices wie MSCI World, S&P 500 oder der Nasdaq-100 gesehen werden.