Artificial Intelligence Stocks

Handelsidee

In diesem Wikifolio soll grundsätzlich in Unternehmen investiert werden, welche im Bereich der künstlichen Intelligenz tätig sind. Hierbei werden Unternehmen in Betracht gezogen die sowohl Software entwickeln bzw. erforschen, als auch Hardware oder Infrastruktur zur Berechnung von KI bereitstellen.



Als Wirtschaftsinformatiker mit einem Interesse an neuronalen Netzen, maschinellem Lernen sehe ich eine großes Zukunftspotential für diesem Bereich. Ich bin der Meinung, dass das KI eine junge Disziplin mit viel Potential ist, die jegliche Märkte durchdringen wird - egal ob Fahrassistenzsysteme im Automobilsektor, Vorhersagen im Marketing oder bei der Optimierung von Rohstoff- und Stromeinsparung in der Produktion.



Es soll vor allem in Aktien von großen, etablierten IT-Unternehmen investiert werden. Außerdem kann in geeignete ETFs investiert werden oder in aufstrebende junge Unternehmen. Risikoreiche Hebelprodukte sollen nicht verwendet werden.



Ich verfolge mit diesem Wikifolio eine mittel- bis langfristige Haltedauer. Um die teilweise großen Kursschwankungen in der Branche zu verringen, versuche ich die investierten Unternehmen regional zu differenzieren. mehr anzeigen