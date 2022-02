AI and Cloud

Handelsidee

Das Wikifolio investiert in Cloud- und AI-Unternehmen. Ausgewählte Unternehmen stellen entweder eine unverzichtbare Infrastruktur für künftige IT-Plattformen bereit oder verfolgen ein disruptives Geschäftsmodell. Alle Investments erfolgen direkt in die Unternehmen, nicht über ETFs, Zertifikate (Optionen) oder Hebelprodukte, um dramatische Kursausschläge möglichst zu minimieren - vermeiden lassen sie sich nicht, weil sich das Wikifolio auf Unternehmen konzentriert, die das Potential haben, sich in den nächsten Jahren zu vervielfachen. mehr anzeigen