Asiatische Tiger im Tank

Handelsidee

In diesem Wikifolio ist angedacht in wachstumsstarke Aktien und interessanten Aktien in Asien zu investieren.

Nach meinen Beobachtungen wuchs in den vergangenen Jahrzehnten die Mittelschicht der Tigerstaaten so schnell wie kaum in einem anderen Land.

Ich rechne damit, dass dadurch ein enormes Potential an Konsumtätigkeit entsteht. Dieser könnten sich sich in Wohlstand und steigenden Aktienkurse auswirken.



Anlageuniversum:

In diesem wikifolio soll überwiegend sowohl in asiatische Aktien (evtl. auch Hotstocks), als auch in ETFs mit Schwerpunkt Asien investiert werden.

Vielfach bietet es sich an, ADRs auf asiatische Aktien zu handeln. Aus diesem Grund kann ebenfalls in US Aktien investiert werden.



Der Anlagehorizont soll in der Regel überwiegend langfristig sein.



Anlageentscheidungen bzgl. der chinesischen Aktien (und ADRs auf asiatische Aktien) sollen meist aufgrund einer fundamentale Analyse, wie zum Beispiel unternehmensspezifischen Daten, der Gewinn- und Verlustrechnung oder der Bilanz getroffen.



Bei einer eventuellen Investition in ETFs sowie Aktienfonds soll unter anderem das Ziel einer Diversifikation und Streuung im Vordergrund stehen, um eine gewisse Marktbreite erreichen zu können. Es ist beabsichtigt hierbei die Sentimentanalyse für die Entscheidungsfindung durchzuführen. mehr anzeigen