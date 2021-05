Handelsidee

In diesem Depot setze ich auf die menschliche Natur. Das Wesen des Menschen sehnt sich nach Frieden, Glück, Gesundheit und einer natürlichen Idylle.

Die Realität ist aber anders: Ob gewollt oder nicht. Ob gewünscht oder nicht. Ob gutgeheißen oder nicht.

Die Menschheit konsumiert seit Jahrhunderten Alkohol, Drogen und Zigaretten, hat Spaß am Glücksspiel und rüstet sich immer weiter gegen reale oder vermeintliche Gegner auf.

Dies kann man nicht gut heißen, aber es ist nicht von der Hand zu weisen, dass diese Branchen in hohem Maße von der Konjunktur unabhängig sind und weltweit ihre Produkte erfolgreich vertreiben.



Der Depotansatz richtet sich dabei konservativ nach den fundamentalen Fakten (niedriges KBV und KGV und hohe Dividendenrendite) und versucht die Aktienkandidaten antizyklisch zu günstigen Einstiegskursen zu erwerben. Hierbei wird sich in abgewandelter Form nach dem Ansatz von W. Buffett und S. Levermann gerichtet.



Ziel ist die renditestarke, langfristige Anlage gepaart mit Kurschancen durch einen günstigen Einstieg.