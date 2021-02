Schlag den Index100

Handelsidee

Ich versuche, die in meinen Augen günstigsten Werte zu finden . Mein Anlagehorizont reicht von wenigen Tagen bis zu mehreren Jahren, wenn die Performance stimmt. Momentan liegt mein Schwerpunkt auf Wasserstoff und erneuerbaren Energien mit weiter Verzweigung auch auf Energiekonzerne etc.

Ich bin immer bereit, auch Diskussionen zu meinen aktuellen Titeln zu führen und verwende auch ca. 10% Hebelprodukte, Hauptsache meine Jahresbilanz stimmt.

Liebe Grüße an alle Interessierten!