Handelsidee

Das Wikifolio "buy now pay later" wird aktiv verwaltet und beinhaltet meiner Meinung nach erfolgreiche Aktienunternehmen, die sich positiv am Kapitalmarkt präsentieren. Des Weiteren können im Wikifolio ETFs vorkommen. Risikoreiche Hebelprodukte werden nicht verwendet. Technische und fundamentale Analysen bestimmen den Ein- und Ausstiegszeitpunkt.



Das Anlagehorizont ist überwiegend langfristig. Positionen können bei Bedarf jederzeit geändert werden. mehr anzeigen