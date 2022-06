Classic Swingtrading

In diesem Wikifolio soll vermehrt der deutsche Leitindex und dazu korrelierende europäische Aktien mittelfristig gehandelt werden. Alle Trades sollen ausschließlich auf der Long-Seite stattfinden und per Aktie direkt oder per ETF eingegangen werden. In Bärenmärkten oder sehr volatilen Marktphasen soll eine erhöhte Cashquote den Drawdown verringern.