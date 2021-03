Handelsidee

Climax Invest ist stark an mein seit Jahrzehnten angelegtes reales, hochspekulatives, breit diversifiziertes, technologielastiges und chancenorientiertes Portfolio angelehnt. Die Titel halte ich typischerweise über viele Jahre. Neben Titeln mit technologisch interessanten, teilweise einzigartigen Ansätzen können auch immer wieder hochspekulative Turnaround und Penny Stocks beigemischt sein. Beteiligungs- und Venture Capital-AGs sind weitere mögliche Beimischungen.

Für mich ist das Chance/Risko Verhältnis die entscheidende Größe bei meiner Auswahl und das nach meiner subjektiven Einschätzung.

Ich suche die langfristig grossen Chancen bei entsprechend grossen Risiken, zumindest in den einzelnen Titeln.

In der Plus Variante soll durch gezielte Gewichtung ( bis auf "0" ) und Beimischung von Krypto, Gold und Rohstoff-ETFs bzw ETCs auch in Abhänigkeit von der jeweiligen allgemeinen globalen wirtschaftlichen Situation, zusätzliche Stabilität und Ertrag generiert werden. Die Auswahl der Titel erfolgt in erster Line durch meine persönliche Einschätzung des zukünftigen Potentials und der daraus resultierenden Aussichten. Meine Einschätzung muss dabei nicht unbedingt dem allgemeinen Konsens entsprechen.

Ich erwarte von "Climax Invest Plus" mittelfristig einen deutlich Outperformance gegenüber "Climax Invest" bei gleichzeitig deutlich erhöhter Volatilität. Aufgrund des Vorgehens nahezu aller Notenbanken und der daraus resultierenden extremen Geldmengenausweitung seit 2000 (New Economy Krise),2008 ( Subprime Krise ) und nun 2020 (Corona Krise) befürchte ich Schlimmes...

Unter vielen Experten scheint es diesbeüglich einen Konsens zu geben, nur der Zeithorizont differiert.

Das zudem immer mehr Akteure zu glauben scheinen "Diesmal ist alles anders", macht die Sache keinesfalls besser.

"Climax Invest Plus" versucht diese möglichen zukünftigen Verwerfungen möglichst zu kompensiert oder gar in Gewinne zu verwandelt. mehr anzeigen