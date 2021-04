Conviction Investing

Handelsidee

"Diversification is for idiots" ~ Marc Cuban

"Diversifcation makes very little sense for everyone who knows what he's doing. Diversification is a protection against ignorance.[...] 3 wonderful buisnesses is more than you need in this life to do very well.[...] If you find 3 wonderful buisnesses in your life you get very rich." ~ Warren Buffett

"Diversification is for Know-nothing investors" ~ Charlie Munger



Die Strategie dieses Wikifolios zielt auf wenige, dafür aber sehr sehr gute Investments ab.



Die Investments weisen die Chance auf sich zu vervielfachen.



Es werden nur Aktien gekauft von denen ich zu 100% überzeugt bin, dass sie meineKriterien erfüllen. mehr anzeigen