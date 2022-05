Commodity Cycle

Das Wikifolio wird ausschließlich Aktien aus dem Rohstoff Sektor beinhalten. Das Hauptaugenmerk wird vor allem auf Firmen liegen, die im Small und Mid Cap Bereich zu finden sind. Zusätzlich wird natürlich auch in Large Cap Aktien, wie beispielsweise Rio Tinto oder BHP investiert, um eine breitere Streuung zu erreichen. Da bei Rohstoffaktien, Dividenden einen wesentlichen Teil der Performance ausmachen wird allerdings in keine Aktien aus den USA investiert. Etwa 7,5% des investierten Kapitals wird in sog. Explorer angelegt, diese sind zum Teil hochspekulativ und sehr riskant. Basis für die Entscheidungsfindung ist die Fundamentalanalyse und wie es bei bei Rohstoffaktien der Fall sein sollte wird ein großen Augenmerk auf den zu erwartenden Wirtschaftszyklus gelegt. Weitere Daten zur Entscheidungsfindung sind daneben: Cashflow; Schuldenstand; Wachstum; politische Risiken Der Cashbestand soll jederzeit mindestens 15% betragen.