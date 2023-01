Investiert wird Hauptsächlich in Minen und Geschäftsfelder die sich auf kritische Metalle spezialisiert haben. Die große grüne Transformation wird einen einen enormen Bedarf an Metallen auslösen. Darauf verweisen diverse Makroökonomische Studien. Dabei werden operierende Minen mit niedrigem CAPEX und großen Reserven präferiert da diese in der Zukunft von den Prognostizierten Preissteigerungen profitieren. Des weiteren findet eine Globale Multi Asset Strategie Anwendung in der Branchen Risiko optimiert Diversifiziert und einzelne Aktien mittels Fundamentaler Parameter, Peer Group Analysen und Quantitativer Methoden gewählt werden. Zudem werden die Investments großer Hedgefonds und Fondgesellschaften wie Bridgewater oder Berkshire Hathaway analysiert, die besten Trades werden hierbei kopiert. Auch der Insiderhandel bei Explorationsfirmen wird untersucht um Entscheidungen zu treffen.