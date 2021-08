Classic Satellite

Handelsidee

Dieses klassische "Satellite" Wikifolio bildet auf der Basis eines breit gestreuten ETFs, mehrere aussichtsreiche Zukunftsbrachen ab, sowie ausgewählte Aktien, die in den vergangenen Monaten eine deutliche Überrendite erzielen konnten. Die Haltedauer ist auf über fünf Jahre ausgelegt. Nur einzelne Aktien (insgesamt circa 10% des Portfolios werden ggf. nach Überprüfung verkauft bzw. ausgetauscht). Ca. 50% des gesamten Portfolios sind in einem ACWI-ETF investiert, um von einem Großteil des Weltwirtschaftswachstums zu profitieren und die Volatilität vergleichsweise gering zu halten. Weitere 35% liegen in mehreren Brachen-ETFs. Digitalisierung, Healthcare, unsere alternde Bevölkerung und Nachhaltigkeit sind zentrale Themen, die uns täglich im Alltag begleiten. Auch deshalb gehe ich von einem überproportionalen Renditeanstieg in den kommenden Jahren aus. Als äußerste Satelliten runden einzelne Aktien das Portfolio ab, von denen kein Wert mehr als 3% des Portfolios ausmacht und die regelmäßig auf ihre mittelfristigen Renditeaussichten überprüft werden. Ein Cashbestand von ungefähr 5% ermöglicht es, einzelne Positionen aufzustocken und das Portfolio regelmäßig zu rebalancen. mehr anzeigen