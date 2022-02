BigEggsDontCry

Handelsidee

Rein wenns weh tut!

Raus wenns schwindlig wird!



Es wird überwiegend die kaufmännische Strategie gefahren:



"Der Gewinn liegt im Einkauf"



Möglichst Qualitätsaktien - aber auch mit spekulativen Titeln gemischt.

Meist werden es Tech-Werte ala Cathie Wood sein.

Bei guten Chancen werden auch alt eingesessene Value Titel beigemischt.

Kryptowerte dürfen ebenfalls nicht fehlen in gut erkennbarer Größe um vom nächsten extremen Anstieg zu profitieren.



Ein volatiles Marktumfeld bietet die größten Chancen.

Es wird versucht in Downer-Phasen möglichst ALL IN zu gehen um später in den steigenden Markt hinein zu verkaufen und mit etwas Cash an der Seitenlinie wieder auf neue Chancen zu warten. Der perfekte Einkauf gelingt selten - aber es reicht wenn man einigermaßen nah ran kommt!



Teilverkäufe sind immer möglich - ggf. den Einsatz wieder rausziehen.

Kurzfristige Trades bei möglichen Chancen werden ebenfalls genutzt.



Zum Start des Portfolios wurde bewusst eine volatile Zeit mit der Ukraine-Krise gewählt und das gesamte Kapital direkt an einem Tag reingebracht. Dabei ist es egal wenn das Portfolio direkt zu Beginn 10-20% runtergeht - dies sollte dem Gesamterfolg nicht im Wege stehen - Hauptsache überhaupt gehandelt und vernünftige Assets eingekauft!



Diese Strategie und die darin enthaltenen Werte sind extrem riskant und volatil!

Ein Totalverlust bei etlichen dieser Werte ist absolut möglich!



Diese Strategie wird nicht zur Nachahmung empfohlen und dient nur der Unterhaltung!



Lets start the games! mehr anzeigen