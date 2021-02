Next Digital Cybercrime Global

Handelsidee

"Strg Alt + Ent hilft nicht mehr".

Digitalisierung und Vernetzung versprechen viele Vorteile, aber sie bringen auch viele Gefahren mit sich. Computer, Smartphones, Server und weitere elektronischen Geräte müssen vor Schadsoftware, böswilligen Hacker-Angriffen oder auch vor unvorsichtigen und unbeabsichtigten Nutzerverhalten geschützt werden. Durch die weltweite Vernetzung dürften die Schäden durch Spionage oder Lahmlegen ganzer Betriebe weiterhin steigen. Davon könnte die immer wichtiger werdende Cyber-Security-Branche, die entsprechende Abwehrmaßnahmen entwickeln muss, profitieren.



AKTIVER WIKIFOLIO ANSATZ:

Dieser wikifolio soll regelmäßig überprüft und die Unternehmen stetig bewertet werden mittels regelmäßiger fundamentaler Analyse. Es soll ausschließlich in Einzelaktien investiert werden. Dabei sollen einzelne Unternehmen stärker gewichtet werden, bei denen das Geschäftsmodell aus meiner Sicht aussichtsreicher erscheint.



Auch Neukäufe können getätigt werden mittels fundamentaler oder technischer Analyse und falls meiner Meinung nach neue spannende Unternehmen in diesem Segment an den Markt kommen oder Verkäufe falls sich bei den Unternehmen die Geschäftsaussichten deutlich verschlechtern.



Der Anlagehorizont soll mittel- bis langfristig sein.