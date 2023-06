DIVIDENDE ERWUENSCHT

In diesem Wikifolio sollen Aktien und ETF-Werte gehandelt werden, die möglichst regelmäßig eine Dividende ausschütten. Diese Dividenden sollen für die Reinvestition in vorhandene ggf. bei interessanten Möglichkeiten in neue Aktien oder ETF-Werte genutzt werden. Bei der Haltedauer soll eine langfristige Positionierung angestrebt werden. Für eine breite Streuung sollen mindestens zehn Positionen in diesem Wikifolio sorgen. Die Verteilung auf Aktien und ETF-Werte soll keiner Regel unterliegen.