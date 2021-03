Edelmetalle Minen Krypto

Handelsidee

Das Ziel dieses Dachwikifolios ist es an der Entwicklung des Edelmetallsektor (einschliesslich Minengesellschaften), sowie der Krypto-Assets zu partizipieren.



Der Anlagehorizont ist mittel- bis langfristig. Die jeweiligen wikifolio-Zertifikate sollen nach Erwerb grundsätzlich mittel- bis langfristig im Portfolio gehalten werden. Im Rahmen einer adäquaten Asset-Allocation und zur Vermeidung von Verluste, könnten einzelne Positionen auch früher verkauft werden.



In diesem Dachwikifolio sollen Wikifolio-Zertifikate mit entsprechenden Investitionssummen, aktiver Diversifikation und regelässiger Aktivität gehandelt werden. Alle Referenzportfolios der in diesem Dachwikifolio gehandelten Wikifolio-Zertifikate, sollen ausschließlich Branchen Wikifolios sein, welche auf Edelmetalle, (einschliesslich Fonds/ETF/Hebelprodukte) Edelmetallminen (einschliesslich Fonds/ETF/Hebelprodukte)und im Bereich Kryptowährung (einschliesslich Fonds/ETF/Hebelprodukte) und im Bereich Mining,Blockchaintechnologie, sowie sonstiger (auch künftiger) digitaler Währungen ausgelegt sind. Es soll künftig nur in Wikifolio mit einer Performancegebühr bis max.10% investiert werden.



Die Entscheidungsfindung soll in der Regel auf der Performance der jeweiligen Positionen in den Referenzportfolios, zusätzlich aber auch auf der fundamentalen Analyse der Branchen- und Unternehmensdaten beruhen. Informationsquellen können Geschäftsberichte der Unternehmen, Unternehmensmeldungen auf SEDAR, branchenspezifische Fach- und Onlinepublikationen, oder News der Finanzbranche sein. mehr anzeigen