Handelsidee

Das Portfolio “ESG-Invest PiPaLu” investiert in Unternehmen, die sich öffentlich und klar dem Thema Nachhaltigkeit und Umweltschutz verschrieben haben.



Wir definieren Nachhaltigkeit als ein langfristig orientiertes Gleichgewicht zwischen Ökologie, Sozialem und Ökonomie. Durch die Investitionen in Unternehmen mit Vorreiterpositionen in den genannten Bereichen wird der Beitrag zu einer nachhaltigen Wende in den jeweiligen Branchen.



Jeder Wert unterläuft vor und während der Anlage einen eigen definierten ESG-Filter. Dieser Filter unterliegt einer regelmäßigen Überprüfung. Dabei orientieren wir uns an den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Das führt zu einem breiteren Filter als bei vergleichbaren Anlagen. Diesen Filter setzen wir so um, dass bei den Unternehmen kein Gewinnanteil in den ausgeschlossenen Bereichen möglich ist.



Im Portfolio sind keine Grenzen bezüglich der Anzahl an Titeln vorgesehen. Durch den ESG-Filter ist eine fundamentale Analyse gegeben. Zusätzlich werden technische Elemente betrachtet. Ein Fokus auf Gewinnorientierung des Unternehmens wird dabei zu Gunsten der ökologischen und sozialen Ziele zurückgestellt. Zur Absicherung und zum Halten von Liquidität können Hebelprodukte und Green-Bond-ETFs genutzt werden.



Sogenanntes Impact-Investment im Sinne der aktiven Veränderung der Unternehmensphilosophie durch die Ausübung von Stimmrechten und Engaging erfolgt nicht.