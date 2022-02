ETF-Momentum-Strategie

Handelsidee

Diese Strategie lehnt sich an die von Echtgeld-TV an, die in einen YouTube Video im Jahre 2021 veröffentlich wurde.



Hier wird auf das Momentum der ETF´s geachtet.

Dies beutetet es wird ein Ranking erstellt und die beiden besten ETF´s werden gekauft.

Hierbei sind die Kriterien recht einfach. Ich stelle ein Ranking anhand der Performance der letzten 3 Monate sowie der 6 Monate zusammen.

Es stehen folgende ETF´s zur Auswahl:

Rohstoffe

Gold

Imobilien

MSCI World

MSCI EM

MSCI Value

MSCI Small Cap

Growth Euro

Bloomberg Euro Bonds



1 mal im Monat werden die ETF´s auf ihre Performance kontrolliert.

