Long-Term Evolution

Letzte Ereignisse im wikifolio

Kommentar

Es geht los, die ersten Trades sind eingetütet! Ein starker Fokus lag dabei auf den MRNA Aktien von Moderna und Biontech. Die MRNA Technologie für die ja erst vor wenigen Jahren der Nobelpreis vergeben wurde, zeigt in der Coronakrise zum ersten mal das Potenzial auf. In den Pipelines der beiden Unternehmen befinden sich aber viele weitere Mittel gegen Krebs, Malaria, Zikka, HIV usw. - Die Aktien haben trotz momentaner Rallye noch lange nicht ihr Potenzial ausgeschöpft. Daneben schaffen es Oatly und Tattoeed Chef zwei Unternehmen der veganen Ernährung ins Portfolio, schließlich sind Zucker und Fleisch das neue Rauchen. Abgerundet wird dieser Invest durch Corbion, die ua. Bioplastik zur Verpackung entwickeln. Die dritte Säule sind Bitcoins, die das Potenzial haben, das heutige Währunssystem umzuwerfen, sollten Kinderkrankheiten wie Stromverbrauch gelöst werden (Ethereum ist in dem Kontext interessant und wird sicher auch noch ins Depot folgen). Mit Square schafft es darüber hinau ein Fintech ins Depot, dass die Welt der Zahlungsabwicklung erneuert. Abgerundet wird das Portfolio durch drei weitere Aktienkäufe: 1) Tesla - Nicht nur wegen Elektro, sondern vor allem wegem dem immensen Potenzial das selbstfahrende Autos bieten. Taxi- und Busfahrer werden überflüssig und Tesla wird hier mit seinen Abomodellen kräftig mitverdienen. 2) Microsoft - Cloud ist zwar fast ein alter Hut, das Unternehmen schafft es aber regelmäßig sich neu zu erfinden. So sind die Forschungen im Medizinsektor nicht zu verachten. 3) Vestas Wind - Klassischer Ökostrom aus Windenergie. Nicht nur Greenwashing für das Depot, sondern mit die wichtigste Energiequelle der Zukunft.