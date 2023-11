MomentumChamp Aktienstrategie

Dieses Wikifolio verfolgt die MomentumChamp-Strategie. Diese besagt, dass Aktien kaufenswert sind, wenn positive Kursentwicklung, fundamentale Stärke, hohe Qualität und faire Bewertung zusammenkommen. Aktienkurse und Unternehmensdaten können sich auf vier Arten verhalten: 1. Steigende Kurse bei stagnierenden Fundamentaldaten deuten auf Überbewertung hin. 2. Fallende Kurse bei stagnierenden Fundamentaldaten bieten zyklische Einstiegschancen. 3. Fallende Kurse bei positiver Entwicklung signalisieren eine Marktkorrektur. 4. Steigende Kurse bei positiver Entwicklung erzeugen langfristiges Momentum. Dies liegt zum einen daran, dass der Markt erst langsam auf positive Unternehmensnachrichten reagiert. Manche Investoren nutzen erste Kursanstiege zu Gewinnmitnahmen, andere warten die Entwicklung erst einmal ab. Oft ist die Bewertung einer Aktie gemessen an den Fundamentaldaten nun günstiger als zuvor und es dauert einige Wochen, bis der Kurs das einstige Bewertungsniveau wieder erreicht. Zum anderen ist häufig auch die Entwicklung eines Unternehmens selbst von Kontinuität und es entwickelt sich ein positiver Trend. Dies sind beste Voraussetzungen für nicht nur kurzfristiges, sondern oft sogar jahrelanges Momentum. Diesen Effekt will sich das Wikifolio zu Nutze machen. Das Wikifolio wählt nur "laufende" Aktien aus, die sowohl im Kurs als auch fundamental stark sind. Kursmomentum allein reicht nicht aus. Qualitätskriterien sind langfristige Unternehmensentwicklung, Wachstumsaussichten, Bilanzstärke und hohe Gewinnmargen. Die Titelauswahl betont Qualität und Diversifikation über Branchen und Regionen. Einzeltitel dürfen maximal 3% des Portfolios ausmachen. Das Ziel ist starke Performance im Vergleich zum Weltmarkt. "The trend is your friend."