Growth Stock Investing

Handelsidee

In diesem Wikifolio soll in Wachstumsunternehmen investiert werden, die sich größtenteils im Technologie Sektor befinden. Ich investiere aber auch gerne in innovative Unternehmen aus anderen Sektoren. Bei der Aktienanalyse schaue ich zuerst immer auf das Unternehmen und dessen Zukunftsaussichten, die Bewertung spielt aber auch eine wichtige Rolle.

Dieses Wikifolio soll mindestens 20 Positionen beinhalten und eine Position soll nicht größer als 15% sein. Es kann eine starke Übergewichtung an US Aktien geben, das Währungsrisiko ist zu berücksichtigen. Es wird NICHT mit Hebelprodukten gehandelt. mehr anzeigen