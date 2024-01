Global Value Quality Invest

Ziel dieser Anlagestrategie ist ein langfristiger Vermögensaufbau basierend auf einem aktiven Value & Quality Investing Ansatz in Aktien . Das Wikifolio fokussiert sich dabei auf ausgewählte Aktienwerte ETFs weltweit. Das Wikifolio folgt einer klaren Value & Quality Investing Strategie, die sich auf eine holistische Fundamentalanalyse der Einzelwerte stützt, und durch weitere Analysen der Industriebranchen und makroökonomischen Entwicklung ergänzt wird. Dabei wird der innere Wert (Intrinsic Value) eines Unternehmens bestimmt. Bei ausreichender Abweichung zum Marktpreis (Margin of Safety) werden Aktien in das Wikifolio aufgenommen. Zur Bewertung der Einzelwerte werden unterschiedliche Bewertungsmodelle kalibriert (Discounted Free Cash Flow, Dividend Discount, Residual Income, Multiples). Zudem werden ausgewählte qualitative und quantitative Kriterien entlang von 3 Dimensionen analysiert und berücksichtigt: "Quality" (z.B. Alleinstellungsmerkmal, Wachstumsraten FCF/EPS), "Operating Efficiency" (z.B. EBIT Margin, ROIC) und "Financial Health" (z.B. Financial Leverage, Interest Coverage Ratio). Das Wikifolio strebt grundsätzlich eine mittel- bis langfristige Haltedauer an, jedoch kann auch kurzfristig auf Marktentwicklungen reagiert werden.