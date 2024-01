System-Invest

Die Investmentstrategie orientiert sich am MACD Indikator auf Monatsbasis. Bei entsprechenden Trendwechseln wird je nach Zyklus offensiv oder defensiv investiert. Steigt der MACD Indikator auf Monatsbasis an, wird ein Investitionsgrad von 80-100 % long im Aktienmarkt angestrebt. Fällt der Indikator, kann entweder Cash gehalten oder in ausgesuchte Short-Strategien investiert werden. Zusätzlich wird der Fear and Greed Index als Investitionsgrundlage berücksichtigt. Ist der Fear and Greed Index im Bereich von 0-25 extrem ängstlich, wird je nach Lage der Investitionsgrad erhöht. Ist der Fear and Greed Index im Bereich von 75-100 extrem gierig, wird antizyklisch in Cash oder geeigneten Shortprodukten investiert. Da im Vorfeld nicht bestimmt werden kann, wie lange ein aktueller Zyklus im MACD-Indikator bzw. beim Fear and Greed Index anhält, kann von sehr kurz bis sehr langfristig investiert werden. Prinzipiell werden die Aktienmärkte als Assetklasse bevorzugt. Je nach Entscheidungsfindung kann grundsätzlich auch in andere Assetklassen bzw. Derivate investiert werden.