dt. Nebenwerte

In diesem Portfolio wird in deutsche Nebenwert-Aktien investiert, welche sich beim Kauf unter einem Nennwert von 10,00€ pro Aktie befinden. Der Anlagenhorizont kann für die Wertpapiere jede Zeitdauer abdecken. Es wird von der Entwicklung des Unternehmens abhängig gemacht. Für Entscheidungsfindung werden unteranderem folgenden Quellen zurate gezogen: Internet, Publikationen, Firmen-Website, Presseartikel, sonstige Nachrichten, Finanzforen usw.. Des weiteren sollen auch technische Analysen (z. B. Chartanalyse, Trendanalyse etc.) und auch fundamentale Analysen (z. B. KGV. KBV etc.) zur Entscheidungsfindung herangezogen werden.