WeltETF_Hedged

Die Idee besteht darin einen Welt-ETF zu kaufen und von den Renditen zu profitieren, ohne dabei die vollen Risiken einzugehen. Das bedeutet der Gesamtmarkt wird in 2 verschiedene Phasen unterteilt. Eine Phase geringer Volatilität, zu der das Portfolio voll investiert ist und eine Phase hoher Volatilität, in der das Portfolio nicht investiert ist. Das Portfolio schichtet in Cash um, wenn eine volatile Phase erwartet wird. Die Schätzung der volatilen Phase erfolgt anhand mehrerer charttechnischer Indikatoren. So werden Oszillatoren und gleitende Durchschnitte genutzt. Es wird angestrebt eine Überrendite gegenüber dem Gesamtmarkt zu erzielen.