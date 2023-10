American Heroes

In dieses Portfolio sollen vor allem derzeit meist leicht überbewertete aber grundsätzlich stabile Qualitätsaktien amerikanischer Großkonzerne wie Microsoft, Amazon, Google, etc, aber z.B, auch Coca Cola, Nike o.ä. , die einen festen Marktanteil besitzen und dadurch relativ krisenfest sind. Diese besitzen derzeit aber leider eine Tendenz nach unten, die ich durch geschicktes Umschichten abfangen will und dabei ein stabiles Portfolio aufbauen möchte. Beobachtung der entsprechenden Größen wie KGV < 25 sind ein Einstiegskriterium, aber nicht Voraussetzung. Ggf. möchte ich bei höheren Einstiegskursen z.B. erst etwas weniger kaufen und dann nachkaufen, sobald es sich anbietet. Ich sammle noch Erfahrungen, werde mein eigenes Wikifolio aber sofort kaufen. Darin kann ich nämlich flexibler umschichten als bei meiner Bank.