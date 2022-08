iTrust Japan

Ihr iTrust Team hat sich intensiv mit Japan auseinandergesetzt. Eine Volkswirtschaft mit gar keinen reallen Wachstum über die letzten 15 Jahre. Jedoch erscheinen die Bewertungen auf die verschiedenen Unternehmen unterbewertet. Eine Menge an Produkten die wir kaufen stammen von Japan und dies wird sich auch so beibehalten. Diese Qualität von verschiedenen Marken, wurde allerdings unserer Meinung nicht in den Wertpapierpreis wiedergespiegelt.