Das wikifolio Kondor verfolgt einen Multi-Asset-Ansatz. Es grenzt ganz bewusst keine Anlageklassen im Vorfeld aus, um die sich bietenden Chancen am Kapitalmarkt zu nutzen. Ein Schwerpunkt dürfte aber maßgeblich in verhebelten Long-Strategien auf den DAX40 oder auf den amerikanischen Aktienmärkten liegen. Auch beispielweise Finanzinstrumente auf Volatilität, Renten, Einzelwerte usw. könnten aufgebaut werden. Auch Shorts werden nicht ausgeschlossen. Auch wenn die verfolgten Investitionsentscheidungen zumeist über Trendfolgemodell eher technischer Natur sind, dürften auch Modelle mit einem fundamentalen Hintergrund zum Einsatz kommen. Auch Mean Reversion Ansätze dürften angewandt werden. Der größte Teil der Trades werden voraussichtlich auf Intraday-Basis erfolgen, nichtsdestotrotz werden voraussichtlich einige Trades einen längerfristigen Horizont aufweisen. Ein Ziel des Kondors ist es, möglichst viele Aussagen zu treffen, dies aber jeweils mit eher geringen Gewichten. Zudem dürfte das Risiko eines großen Teils der Trades über Stopp Losses kontrolliert werden, um den negativen Einfluss von Fehltrades zu begrenzen. Das Hauptziel des wikifolios Kondor ist ein hohes Chance-Risiko-Verhältnis zu generieren, mit niedrigen Drawdowns und einer hohen Sharpe Ratio.