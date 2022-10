In diesem wikifolio sollen mehrere selbst entwickelte unkorrelierte quantitative Ansätze und computergestützte Handelssysteme umgesetzt werden. Durch eine breite Diversifikation über verschiedene Handelsansätze und Assetklassen soll eine überdurchschnittliche Rendite bei gleichzeitig möglichst geringem Risiko erzielt werden. Die Handelssysteme können sowohl Long- als auch Shortpositionen eingehen und partizipieren somit an den Bewegungen in allen Marktphasen. Da die Kauf- und Verkaufszeitpunkte durch ein festes Regelwerk klar definiert sind und ohne diskretionäre Einwirkung umgesetzt werden sollen, wird die menschliche und emotionale Komponente beim Trading weitgehend ausgeschaltet. Die Haltedauer der Positionen ist überwiegend kurzfristig. Der Handel erfolgt über den Einsatz von Hebelprodukten.