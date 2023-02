Lamaya Balanced

EDELMETALLE Es soll hauptsächlich in Gold- & Silberminenaktien investiert werden. Als beständiger Wert und Nutzung in der Industrie, sowie durch anheizende Inflation & Geldentwertung, als auch der langsame Übergang von Bargeld zu digitalem Geld, spielt den Gold- & Silberproduzenten die Karten, meiner Meinung nach, direkt in die Hände. WASSER Wasser ist ein unverzichtbarer Rohstoff, welcher immer knapper wird. Ausserdem zahlen viele Unternehmen eine grosszügige Dividende. Es sollen ausschliesslich Aktien gehandelt werden, welche überwiegend durch fundamentale Analyse (u.a. Branchen- & Globalanalyse, qualitative Unternehmensanalyse), aber auch durch technische Analyse (Zeitzyklen, Gesamtmarktanalyse) ausgewählt werden. Es können auch Aktien (international) ins wikifolio aufgenommen werden, die im weiteren Sinne etwas mit diesen 3 Themen zu tun haben. (Bsp. Cannabis - Düngemittelproduzent) Der Anlagehorizont soll überwiegend langfristig sein. Dividenden können nur berücksichtigt werden, wenn diese im wikifolio anfallen.