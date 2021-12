Handelsidee

Dieses Portfolio stellt einen Buy-and-Hold Ansatz dar.



Ursprüngliche Portfolioallokation:

33% US Total Bond Index

27% US Total Stock Index

14% Developed Markets Index

14% Emerging Markets Stock Index

12% US Reit Index

Diese Ursprüngliche Portfolioallokation wird halbjährlich überprüft und wieder hergestellt.

Der Anlagehorizont dieser Allokation ist langfristig angelegt, um das ganze kostengünstiger abzubilden, gerne das ganze mit den verwendeten ETFs nachbilden. Aber bitte das Rebalancing nicht vergessen :)

Es werden keine Hebelprodukte eingesetzt. mehr anzeigen