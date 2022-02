Stark leerverkaufte Aktien

Letzte Ereignisse im wikifolio

Kommentar

HSBCE.HG SG T. HDA

Da der Chinesische Markt wegen des Neujahrsfest bis zum 04.02. geschlossen bleibt, war es an der Zeit einige Gewinne bei den anderen Trades mitzunehmen, um darauf zu speckulieren, dass sich nach der Öffnung der Märkte in China am nächsten Montag, die Erholung der amerikanischen und europäischen Märkte auch in China fortsetzt. Dort herrscht bei den Idinzes noch Aufholpotenzial, darum habe ich diesen Etf gewählt.