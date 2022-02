Long Short Strategy

Handelsidee

In diesem Wikifolio soll eine Long-Short-Strategie gehandelt werden. Das heißt, ich versuche die Richtung der Märkte zu analysieren und entsprechend danach zu handeln. Erwarte ich z. Bsp. steigende Märkte, würde ich vorwiegend Long-Produkte kaufen.



Bei meiner Analyse ist vor allem das Sentiment wichtig. Ich analysiere die Stimmung der Märkte und nutze hierfür charttechnische Elemente wie Elliott-Waves.



Ich möchte hauptsächlich ETFs als Handelsinstrument verwenden. Es können auch gehebelte ETFs zum Einsatz kommen. So soll das Risiko erhöht oder gesenkt werden.



Die Anlagedauer hängt von der Trendlänge ab. Ich kann kurzfristig, bis hin zu langfristig investiert sein. Je nachdem, wie lange der Trend an den Märkten laut meiner Analyse anhält. mehr anzeigen

