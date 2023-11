ML DER Sparplan

Dieses wikifolio soll überwiegend in nationale und internationale Aktien sowie in ETFs in verschiedenen Bereichen investieren. Der Anlagehorizont soll in der Regel mittel- bis langfristig sein. Die Auswahl der Werte soll teilweise aufgrund der Charttechnik, dem allgemeinen Marktumfeld sowie bei Aktien auch nach prognostiziertem KGV und der Dividendenrendite und teilweise auch nach dem Verschuldungsgrad und der Zukunftsperspektive getroffen werden. Die Mischung soll stimmen. Die Anteile bzw. die Gewichtung kann jederzeit variieren. Zeitweise können auch Short-ETGs ins wikifolio aufgenommen werden. Ziel soll der Werterhalt und ein moderates Wachstum ohne allzugrosse Schwankungen sein.