Handelsidee

Dieses Wikifolio "Megatrend Drohnen" mit einer Buy & Hold Strategie hält grundsätzlich vorwiegend Aktien, ETF und Wertpapiere aus dem Bereich Drohnen für industriellen und privaten Bedarf - im Detail Drohnen- und Drohnentechnologie, 3D Druck, GPS Technik und GPS Software, Bilderkennungstechnologie, Versanddienstleiter, Mobilfunk- und 5G Technologie. So wird mit diesem Wikifolio die gesamte Wertschöpfungskette abgedeckt. Soweit möglich sollen Investments in Unternehmen mit wesentlicher Ausrichtung auf die militärische Nutzung vermieden werden. Da die eigentlichen Intentionen sowie die spätere tatsächliche Nutzung im Entwicklungsstadium noch nicht immer absehbar sind, kann eine absolute Umsetzung nicht gewährleistet werden.



Das Portfolio arbeitet mit einer thematischen Core-Satellite Strategie - den Core bilden meistens 1-3 ETF´s aus dem Themenspektrum E-Commerce - als Satelliten werden grundsätzlich ca. 15-30 Aktien gehalten in der Gewichtung von ca. 1000-5000 EURO und einem Top Player mit bis zu 10.000 EURO Budget. Ca. 5% des Portfolios werden in sehr günstige Trend Aktien investiert - bei denen eine Vervielfachung möglich ist.



Ca. 40% Thematische ETF Produkte

Ca. 45% Thematische Aktien als Satelliten

Ca. 5% Kurs-günstige Aktien mit großem Potential auf Vervielfachung



Unsere Wikifolios sind so konzipiert, dass sie die jeweiligen Themenspektren umfassend abbilden. Dabei versuchen wir stets die gesamte Wertschöpfungskette abzubilden - ein Themengebiet benötigt zur Entwicklung und zum Wachstum immer anhängige bzw. zuliefernde Branchen und Fachgebiete, die in ähnlichem Maße mitwachsen. Das Wikifolio ist breit diversifiziert um ein dauerhaftes, kontinuierliches Wachstum mit geringen Schwankungen zu erreichen. mehr anzeigen