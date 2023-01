Investment Pro007

Ivestment Pro007 soll Aktien von Unternehmen mit von mir erwarteten großem Innovationspotential beinhalten. Kernpunkt sollen Investitionen besonders im Pharma und New Technology Bereich auf der gesamten Welt darstellen. Es sind Investitionen in Aktien aus allen Teilen der Welt möglich. Grundsätzlich soll das Wikifolio Ivestment Pro007ein Minimum von 6 bis Maximal 12 Unternehmen gleichzeitig umfassen. Dafür beabsichtige ich ein ein aktives Portfolio Management zu betreiben. Die Aktien der Unternehmen sollen solange von mir in Ivestment Pro007 behalten werden, solange das zukünftige Innovationspotential der Unternehmen von mir als aufrecht betrachtet werden.