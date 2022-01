NEXT Macro-Supercycle

Handelsidee

Ziel ist ein Portfolio zu schaffen, das in den verschiedensten Marktphasen performt. Insbesondere sollte es von hoher Volatilität und der Flucht in sichere Assets profitieren, die durch reale! Negativrenditen in Bonds getriggert wird. Die Geldmenge in Bonds ist deutlich größer als die Geldmenge in den Aktienmärkten. Eine Flucht aus Bonds in inflationssichere bzw. härte Assets treibt diese durch massiven „buying-pressure“ Kaufdruck nach oben. Bestimmte Sektoren werden hierbei sprichwörtlich mit Geld überschüttet – es wird einen Mangel an bestimmten Aktien und Sachwerten geben, es wird nicht genug Verkäufer gar genug Aktien in ausgewählten Assets geben.



Kurzum es wird eine Fluch aus Bonds in härtere für die Wirtschaft und das tägliche Leben essentiellere Assetklassen konstatiert - und mithilfe einer Sektorrotations-Strategie größtmöglich davon partizipiert.



Sektorrotations-Strategie:

Macroökonomisch: BSN = Best Sector Now

Mircoökonomisch: BAN = Best Asset Now



Strategie Grundlagen:

Einige grundlegende Überlegen für dieses Portfolio basieren auf den Gedanken die Nassim Taleb in seinen weltweit beachteten Werken: Der schwarze Schwan, Antifragilität und Fooled by Randomness darlegt. Die dort beschriebenen probabilistischen (wahrscheinlichkeits) Überlegungen kombiniert mit einem tiefen Makroökonomischen Verständnis - welches zu einer Sektorrotation führt - falls getriggert - sobald mehrere wesentliche langfristige Macrotrends brechen. Diese langfristen Trends sind u.a. große negative reale! Bond Intrest Rates und Zuwächse bei Real Estate in Anzahl der Neubauten aber auch die überdurchschnittliche Wertsteigerung von Immobilien in Industrienationen - sprich deutliche monetäre Zuwächse durch Kreditaufnahme zur Finanzierung von Neubauten und für den Kauf der Bestand-Immobilien. mehr anzeigen