WoW Cash most of the time

Handelsidee

In diesem Dachwikifolio (Wikifolio of Wikifolios = WoW) werden Wikifolios gebündelt, in welchen regelmäßig oder ständig große Barreserven vorgehalten weden und somit für kurzfristige Tradings zur Verfügung stehen. Dieses Dachwikifolio soll somit einerseits vor unerwarteten Kursrückgängen schützen und andererseits die Gelegenheit bieten, die sich durch plötzliche Kursrücksetzer ergebenden kurzfristigen Tradingchancen effektiv zu nutzen. Durch eine möglichst breite Streuung und der resultierenden Kombination unterschiedlicher Tradingstrategien soll die Volatilität im Dachwikifolio zusätzlich reduziert werden. Die Wichtung der einzelnen Wikifolios orientiert sich weitgehend an der jeweiligen Sharp-Ratio. Da das Dachwikifolio relativ robust gegen Kapitalmarktturbulenzen sein soll, ist es geplant die einzelnen Positionen längerfristig zu halten. Dennoch findet zumindest eine wöchentliche Überprüfung und gegebenfalls ein ReBalancing statt. Zukäufe vielversprechender neuer Wikifolios welche die hier genannten Kriterien erfüllen sind selbstverständlich jederzeit möglich. Oberste Priorität hat immer der Kapitalerhalt ! mehr anzeigen