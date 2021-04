Phoenix Capital

Handelsidee

Ich investiere in die größten Gaps zwischen ökonomischer Realität und dem was tatsächlich am Aktienmarkt stattfindet. Hierbei richte ich mich insbesondere nach KPIs, die empirisch überlegen sind. Überbewertungen stelle ich fest durch einen Vergleich mit der Peergroup, als auch durch einer Analyse des Marktes. Das Investieren ist möglichst zahlenbasiert. Das Ziel ist es, Irrationalitäten und Überreaktionen andere Marktteilnehmer auszunutzen.

