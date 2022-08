Der Klimawandel und die damit einhergehenden dramatischen Folgen werden immer offensichtlicher. Die in meinen Augen größte Hoffnung ist eine radikale Energiewende. Aktien erneuerbarer Energien stehen daher in meinen Augen vor einer Phase überdurchschnittlichen Wachstums. Dieses Wikifolio soll daher grundsätzlich mit Aktien von meiner Meinung nach innovativen, sowie großen Unternehmen aus den Bereichen Photovoltaik, öffentliche Verkehrsmittel, E-Mobilität, Windkraft und Wasserstoff und Bioenergie investieren. Als Kriterien für einen Einstieg sollen in der Regel sowohl Fundamentaldaten, also sich positiv entwickelnde Unternehmenszahlen und Impulse aus Politik und Wissenschaft herangezogen werden. Das Ziel ist es eine überdurchschnittliche Rendite zu erzielen und gleichzeitig zur Energiewende beizutragen. Der Anlagehorizont ist langfristig ausgerichtet, dennoch wird das Wikifolio aktiv gemanagt.