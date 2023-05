Worlds best quality companies

The world’s best companies for the long run: Investiert wird in die besten Qualitätsunternehmen weltweit mit einem sehr langem Anlagehorizont nach dem Motto: Buy good companies. Do nothing! Qualitätsunternehmen weisen folgende Merkmale auf: - großen Wettbewerbsvorteil - hohe Managementqualität - geringe Kapitalintensität - gute Kapitalallokation - hohe Rentabilität - wachsender Markt 1. Großer Wettbewerbsvorteil “A good business is like a strong castle with a deep moat around it.” Qualitätsinvestoren sind nicht auf der Suche nach dem "Next Big Thing" sondern investieren in Unternehmen, die bereits gewonnen haben. Investiert wird in Unternehmen, die eindeutige Marktführer mit einer starken Preissetzungsmacht sind. 2. Hohe Managementqualität „Skin in the game.“ Unternehmen mit integrem Management werden bevorzugt. Die Interessen des Managements sollten mit denen der Investoren übereinstimmen. Eine Beteiligung des Managements am Unternehmen ist sehr wichtig. 3. Geringe Kapitalintensität „Compounding Machines“. Es wird in Unternehmen mit geringer Kapitalintensität investiert. Diese Unternehmen benötigen sehr wenig Kapital, um ihr Geschäft aufrechtzuerhalten und zukünftiges Wachstum zu erzielen. 4. Gute Kapitalallokation Unternehmen, die einen großen Teil ihres Cashflows in künftige Wachstumsmöglichkeiten bei hoher Rentabilität und hervorragenden Kapitalallokationskennzahlen reinvestieren können, werden bevorzugt. 5. Hohe Rentabilität Die Cashflow-Marge zeigt, wie viel Prozent des Umsatzes in Bargeld umgewandelt wird. Es wird eine hohe Cashflow-Marge angestrebt und ein hoher Prozentsatz der Gewinne des Unternehmens sollten in freien Cashflow umgewandelt werden können. 6. Wachsender Markt „The trend is your friend.“ Investiert wird in Unternehmen, die in einem wachsenden Markt tätig sind und Marktanteile in diesem Markt gewinnen können.