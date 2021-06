Robotic World

Handelsidee

Portfolio rund um Robotertechnologie und Künstliche Intelligenz des Teams "Robo-Bulls" der Trading Competition SS 2021 des Akademischen Börsenvereins Innsbruck



Investiert wird nur in Titel die in dem ETF "iShares Robotics and Artificial Intelligence Multisector ETF".



Der Anlagehorizont geht bis zum 10. Oktober 2021 (Ende der Trading Competition) mehr anzeigen