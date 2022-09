Der Energiemarkt verändert sich. Neben dem Umweltschutzaspekt wird Verlässlichkeit zu moderaten Preisen der neue Treiber der weltweiten Energiewende. Die Kernkraft erfüllt hier alle Voraussetzungen und erlebt bereits weltweit ein kleine Renaissance, die sich leicht in einen Jahrzehnte langen Trend erweitern kann. Wer sich hier frühzeitig als Anleger positioniert, wird lange von dieser Entwicklung profitieren können. Ziel des wikifolios ist eine überproportionale Partizipation an diesem kommenden Megatrend Kernkraft. Hierfür soll sektorübergreifend in verschiedene Unternehmen investiert werden, die von diesem Trend direkt profitieren könnten. Neben Uranförderer und Treibstoffproduzenten sind das Versorger und Technologieunternehmen, die an der Renaissance der Kernkraft mitwirken werden. Es können Aktien und Hebelprodukte aus dem Rohstoff- und Technologiebereich sowie deren angrenzenden Sektoren gehandelt werden. In den meisten Fällen sollen Aktien das bevorzugte Vehikel sein. Anlagehorizont soll klar auf eine mittel- bis langfristige Haltedauer ausgelegt sein. Die Trendwende hin zur Kernkraft wird sich über viele Jahre und Jahrzehnte erstrecken. Deshalb sollen Derivate nur selektiv und maximal zu Hedging-Zwecken Anwendung finden. Grundsätzlich sollen die Werte mit Hilfe der Fundamentalanalyse und anhand von Valuefaktoren ausgewählt werden. Eine breite Streuung über die involvierten Sektoren soll die Schwankungsbreite des Musterdepots verringern und die vielen Chancen dieses Trends abdecken. Diese Auswahl und Gewichtung der einzelnen Komponenten soll konsequenterweise zu einer ausgeglichenen wikifolio-Zusammensetzung führen.