Risiko ist die neue Sicherheit

Handelsidee

Konventionelles Denken führt zu Misserfolg und die kritisches Denkenden werden zu Reichtum gelangen. In diesem Portfolio geht es darum zu erkennen, welche Geschäftsmodelle aussterben und in welchen Arbeitsplätzen die Zukunft liegt.



Z.b. laut einer Studie des World Economic Forum (WEF) werden Roboter in den nächsten fünf Jahren 85 Millionen Arbeitsplätze in mittelständischen bis großen Unternehmen zerstören, da die Covid-19-Pandemie Veränderungen am Arbeitsplatz beschleunigt, die Ungleichheiten möglicherweise übertreiben.



Wie in allen anderen Wikis gilt hier:

"Das Geld macht man an der Börse nicht mit dem Kopf, sondern mit dem Sitzfleisch" in diesem Sinne auf gute Renditen :)



Alle Texte sowie die Hinweise und Informationen stellen keine Anlageberatung oder Empfehlung dar. Sie wurden nach bestem Wissen und Gewissen aus öffentlich zugänglichen Quellen übernommen mehr anzeigen