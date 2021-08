Schmuddelkinder

Handelsidee

Die Grundidee dieses Wikifolios ist, das Unternehmen, die sich in Bereichen bewegen, über die viele Menschen nur ungern nachdenken, genau deshalb häufig nicht so sehr im Fokus von Investoren stehen könnten und deshalb womöglich unterbewertet sind.



Der Abfall, Fäkalien, hässlichen Krankheiten, aber auch mit dem Tod kann ein lukratives Geschäft sein.



Dieses Wikifolio setzt darauf, durch die Auswahl entsprechender Aktien aus entsprechend "unappetitlich" empfundenen Branchen zu profitieren.

Das Universum ist international, der Anlagehorizont in der Regel langfristig.