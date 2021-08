All-Round Stability Fund

Handelsidee

Fundamental analysiertes All - Round Portfolio mit hohem Grad an Diversifikation!



Ziel:

Erstellung eines langfristig orientierten, breitdiversifizierten Portfolios.

Der Fokus liegt dabei in der Investition in fundamental unterbewerteten Aktien jeglicher Branchen. Die Kombination mit anderen Wertpapieren wie Aktien-, Wandelanleihen sowie Rohstoff-ETFs dient der Erreichung einer optimalen Portfolio-Diversifikation. Das jährliche Rendite-Ziel liegt bei 10-15%.

Keinerlei Verwendung von Hebelinstrumenten oder Vergleichbarem!



Teil des Portfolios:

- Fundamental intensiv analysierte und ausgiebig bewertete Einzelaktien

(DCF - & Übergewinn - Methode)

- Unter spezifischen Kriterien analysierte Wachstumsaktien

- Ausgewählte Exchange Traded Funds (ETFs)

- Rohstoffe (durch ETF abgedeckt)

- Wandelanleihen (durch ETF abgedeckt)

- Cash





Sämtliche Einzelaktien und ETFs sind dabei sorgfältig im Zuge meiner Anlagestrategie ausgewählt. Diese enthält wie bereits oben beschrieben umfassend analysierte Aktienunternehmen sowie mehrere ETFs, um mit dem Gesamtmarkt zu wachsen und das Portfolio maximal zu diversifizieren. Um Krisen entgegenzuwirken, sind Anleihen (primär in Form von Wandelanleihen) sowie Rohstoffe ebenfalls von Bedeutung. Diese wurden auf Basis der Kalkulation von Korrelationskoeffizienten in Krisenjahren hinzugefügt.

